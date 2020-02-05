Детектор лжи помог раскрыть поджог машин в Узловой

Фото из архива Myslo.

Полицейским удалось установить подозреваемого в поджоге машин с помощью детектора лжи. Происшествие случилось еще в декабре 2019 года — в Узловой возле одного из домов по ул. 50 лет Октября загорелись «Опель» и два стоявших рядом автомобиля («Пежо» и «Шевроле»).

Работавшие на месте происшествия полицейские в качестве одной из версий случившегося рассматривали вариант с умышленным поджогом. Сотрудники отдела МВД получили информацию, что у владельца «Опеля» был конфликт с 29-летним жителем Новомосковска.

Мужчина согласился пройти проверку на полиграфе, но специалисты сделали вывод, что подозреваемый может знать об обстоятельствах поджога, хотя и пытается это скрыть.

Дальнейшие мероприятия, проведенные сотрудниками полиции, подтвердили первоначальное предположение. Подозреваемый признался в содеянном — он поджег «Опель», от которого пламя перешло на два стоявших рядом автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ.