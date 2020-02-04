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В Тульской области одинокие родители детей-инвалидов будут получать новую выплату

В Тульской области одинокие родители детей-инвалидов будут получать новую выплату

Соответствующий региональный закон подписал глава региона Алексей Дюмин.

В отдельные статьи Закона Тульской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, в Тульской области» внесены изменения.

Теперь одинокий родитель, воспитывающий ребенка-инвалида и проживающий вместе с ним, сможет получать ежемесячную выплату на каждого ребенка-инвалида в размере 1200 рублей.

Обязательным условием предоставления этой меры социальной поддержки является среднедушевой доход семьи, не превышающий двукратный размер установленного в регионе прожиточного минимума.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:54 −1
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