Тульские дольщики открывают эскроу-счета для защиты своих денег

В среднем, на каждом из таких счетов лежит около 2,6 млн рублей.

Отделение Банка России по Тульской области сообщает, что жители региона открыли 81 эскроу-счёт для долевого строительства. В среднем на каждом счету лежит 2,6 млн рублей.

Эскроу-счет – специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Покупатель переводит деньги на счет, а продавец получает их только после выполнения обязательств. Банк, в котором открыт счет, следит за выполнением этих условий,деньги поступают на счет застройщика после передачи квартиры дольщику.

С 1 июля 2019 года строительные компании могут привлекать деньги будущих жильцов только через эскроу-счета. Новые правила введены для защиты средств дольщиков: если застройщик обанкротится, граждане смогут вернуть свои деньги назад.

Средства дольщиков на сумму до 10 миллионов рублей, размещенные на эскроу-счетах, застрахованы Агентством по страхованию вкладов, и подлежат возврату в случае отзыва лицензии у банка.