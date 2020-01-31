Тулякам предлагают выбрать общественные пространства для благоустройства

Приём заявок будет проводиться с 1 по 7 февраля. Предложения можно направлять по электронной почте.

Администрация Тулы проводит приём заявок для участия в рейтинговом голосования по определению общественных пространств, которые будут благоустроены в 2021 году. Работы будут проводиться по программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».

Заявки принимаются с 1 по 7 февраля по адресу: gorsreda@cityadm.tula.ru

Общественное обсуждение поступивших предложений состоится 10 февраля. По его итогам будет создан перечень объектов, которые будут включены в рейтинговое голосование.