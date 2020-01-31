В 2020 году Тульская область перейдет на раздельный сбор мусора

Строительство мусосортировочных заводов, внедрение раздельного сбора отходов и другие результаты первого года работы комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) были озвучены в пятницу, 31 января, на пресс-конференции.

Министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов отметил, что в 2019-м по сравнению с предыдущим годом в Тульской области на 60% сократилось образование новых несанкционированных свалок. Министр считает, что в первую очередь это связано с появлением региональных мусорных операторов.

– В качестве примера можно привести Новомосковск, где до 1 января 2019 года системный вывоз мусора осуществлялся только из одного населенного пункта, сейчас же эта работа ведется в 45-ти, – пояснил Юрий Панфилов. – И такая ситуация во всей Тульской области. Мусор вывозили только оттуда, где это экономически было не затратно, однако достаточно часто оказывалось, что мусоровоз не доезжал до полигона, а сваливал отходы в ближайший овраг. Сейчас же у нас есть «Хартия» и «МСК-НТ», которые отвечают за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО.

Проверить работу всех мусоровозов как контролирующим органам, так и просто жителям не представляет большой сложности. Дело в том, что автопарк региональных операторов полностью оснащен спутниковым навигационным оборудованием. При каждом посещении контейнерной площадки до и после вывоза ТКО площадка фотографируется. Все эти данные направляются региональному оператору, а также дублируются на интерактивном сервисе контроля вывоза ТКО, размещенном на сайте министерства природы Тульской области. На нем можно посмотреть, когда был вывезен мусор с площадки, как она выглядела до вывоза и после. Кстати, данный интерактивный сервис стал первым подобным в стране.

Кроме этого, по поручению губернатора, с начала прошлого года начал работать единый контакт-центр по вопросам обращения с ТКО, его телефоны: 8 (4872) 527 203; 8 (4872) 527 204.

– Работа регоператоров в Тульской области и контроль за ней выстроены таким образом, что локальные проблемные вопросы устраняются в оперативном порядке и не влекут за собой системного ухудшения качества услуг, – сказал Юрий Панфилов.

Еще одно качественное изменение – заменена 21 тысяча контейнеров и обустройство самих контейнерных площадок. Такую работу Тульская область провела одной из первых. В 2019 по поручению губернатора Алексея Дюмина муниципалитетами создано 879 контейнерных площадок. Объем финансирования из регионального бюджета – более 70 млн рублей. Также в прошлом году организован вывоз мусора из отдаленных населенных пунктов области, где ранее такая услуга не оказывалась. А жителям приходилось складировать мусор в не предназначенных для этого местах. По предварительной оценке, уже к концу 2020 года будет полностью закрыта потребность муниципалитетов в таких площадках. Сейчас услугу получают 98% жителей региона.

Кстати, в связи с федеральным законодательством были внесены изменения, которые освободили региональных операторов от уплаты налога на добавленную стоимость. С 1 января 2020 года предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО снижены: ООО «Хартия» – на 9,8%; ООО «МСК-НТ» – на 10,3%. По предложению Алексея Дюмина, введены скидки для многодетных семей и владельцев квартир и домов, в которых не никто не живет.

В продолжение совершенствования системы обращения с ТКО региональные операторы реализуют два крупных инвестиционных проекта – строительство мусороперерабатывающих заводов.

– Проекты экологичны и соответствуют всем требованиям безопасности. Ввод их в эксплуатацию позволит качественно изменить принципы обращения с ТКО. С вводом их в эксплуатацию мы все 100% собранных отходов будут подвергаться обработке, – отметил министр. – Работы ведутся в рамках национального проекта «Экология». На выполнении этой задачи акцентировали внимание Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию и губернатор Алексей Дюмин в Послании Тульской областной Думе.

Директор филиала «Тульский» ООО «Хартия» Иван Асеев рассказал, что на сегодняшний день закончен первый этап строительства современного полигона в границах Большой Тулы. Второй этап – строительство мусороперерабатывающего комплекса. Общий объем инвестиций в регион по этому проекту в 2019-2020 годах составит около 3 млрд рублей.

Директор по региональному развитию ООО «МСК-НТ» Наталия Костомарова отметила, что на территории полигона в Дубне в 2019 году возведён производственно-технический комплекс по сортировке мусора, мощностью до 440 тыс. тонн в год. Сейчас идет процесс лицензирования деятельности комплекса, а также обсуждение возможных вариантов реализации отсортированных фракций отходов на рынке с учётом оптимальной логистики.

Также в Ефремове планируется построить комплекс обработки ТКО производительностью до 80 тыс. т/год. В планах – реконструкция полигона в Плавском районе.

Оба регоператора проводят в школах региона уроки по раздельному сбора мусора. Начата реализация двухпоточной системы раздельного сбора мусора. Установлены первый стационарный пункт и контейнеры приема РСО в Туле и Щекинском районе. Совместно с экоактивистами проводятся акции «Экомобиль». Министр Юрий Панфилов рассказал, что эта работы проводится также в рамках национального проекта «Экология».