новости
новости
Регистрация
Сотрудники Госавтоинспекции «засветили» юных туляков

Сотрудники Госавтоинспекции «засветили» юных туляков

Полицейские провели профилактическое мероприятие для воспитанников подшефного детского сада.

Юные туляки из детского сада «Светофорик» вместе с педагогами и сотрудниками УГИБДД УМВД России по Тульской области приняли участие в флешмобе «Засветись и стань заметней». Мероприятие посетил начальник городского ОГИБДД Сергей Катков. Инспекторы напомнили юным тулякам основные Правила дорожного движения, уделив особое внимание правилам безопасного перехода проезжей части и использованию светоотражающих элементов.

Зимой этот вопрос особенно актуален – из-за короткого светового дня водителям труднее заметить пешеходов на дороге. Полицейские подарили ребятам светоотражающие жилеты и тематические раскраски по ПДД. Сергей Катков поблагодарил педагогов детского сада за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что согласно п. 4.1 ПДД, люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне заселенной местности, должны носить светоотражающие элементы, позволяющие заметить их на расстоянии до 400 метров. Их можно размещать на одежде, головном уборе или сумке – главное, чтобы они были хорошо видны издалека.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком светоотражающих элементов независимо от сезона, времени суток и погодных условий. Водителям следует помнить, что при вынужденной остановке вне населенных пунктов в темное время суток, находясь на дороге или обочине, следует надевать светоотражающий жилет. За его отсутствие предусмотрен штраф в 500 рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:26 +2
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областипрофилактическое мероприятие УГИБДДфлешмоб Засветисьсветоотражающие элементыурок по ПДД для детей
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что могут домофоны: 5 фактов, о которых знают не все
Что могут домофоны: 5 фактов, о которых знают не все
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.