Сотрудники Госавтоинспекции «засветили» юных туляков

Юные туляки из детского сада «Светофорик» вместе с педагогами и сотрудниками УГИБДД УМВД России по Тульской области приняли участие в флешмобе «Засветись и стань заметней». Мероприятие посетил начальник городского ОГИБДД Сергей Катков. Инспекторы напомнили юным тулякам основные Правила дорожного движения, уделив особое внимание правилам безопасного перехода проезжей части и использованию светоотражающих элементов.

Зимой этот вопрос особенно актуален – из-за короткого светового дня водителям труднее заметить пешеходов на дороге. Полицейские подарили ребятам светоотражающие жилеты и тематические раскраски по ПДД. Сергей Катков поблагодарил педагогов детского сада за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что согласно п. 4.1 ПДД, люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне заселенной местности, должны носить светоотражающие элементы, позволяющие заметить их на расстоянии до 400 метров. Их можно размещать на одежде, головном уборе или сумке – главное, чтобы они были хорошо видны издалека.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком светоотражающих элементов независимо от сезона, времени суток и погодных условий. Водителям следует помнить, что при вынужденной остановке вне населенных пунктов в темное время суток, находясь на дороге или обочине, следует надевать светоотражающий жилет. За его отсутствие предусмотрен штраф в 500 рублей.