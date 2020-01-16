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Экс-глава тульского МЧС Владимир Кий возглавил управление ведомства в Ставрополье
Фото из архива MySlo

Экс-глава тульского МЧС Владимир Кий возглавил управление ведомства в Ставрополье

На официальном сайте краевого ГУ МЧС России он значится временно исполняющим обязанности начальника.

Бывший руководитель ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий занял аналогичную должность в Ставропольском крае.

На официальном сайте краевого ГУ МЧС России он указан, как врио начальника управления.

Напомним, генерал-майор внутренней службы Владимир Кий возглавлял тульское управление спасательного ведомства с 2015 года.  Сейчас его обязанности исполняет Алексей Павлов.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:44 0
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