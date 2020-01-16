Экс-глава тульского МЧС Владимир Кий возглавил управление ведомства в Ставрополье

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На официальном сайте краевого ГУ МЧС России он значится временно исполняющим обязанности начальника.

Бывший руководитель ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий занял аналогичную должность в Ставропольском крае.

На официальном сайте краевого ГУ МЧС России он указан, как врио начальника управления.

Напомним, генерал-майор внутренней службы Владимир Кий возглавлял тульское управление спасательного ведомства с 2015 года. Сейчас его обязанности исполняет Алексей Павлов.