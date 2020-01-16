В Тульской области почти месяц ищут пропавшую пенсионерку

Светлана Константиновна Леонова ушла из дома 19 декабря и не вернулась.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 83-летней Светланы Константиновны Леоновой (Савиной).

Пожилая женщина 19 декабря прошлого года ушла из дома в пос. Октябрьский Киреевского района и не вернулась. Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза светло-карие.