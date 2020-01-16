В Тульской области почти месяц ищут пропавшую пенсионерку
Светлана Константиновна Леонова ушла из дома 19 декабря и не вернулась.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 83-летней Светланы Константиновны Леоновой (Савиной).
Пожилая женщина 19 декабря прошлого года ушла из дома в пос. Октябрьский Киреевского района и не вернулась. Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза светло-карие.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.
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