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В Тульской области почти месяц ищут пропавшую пенсионерку

В Тульской области почти месяц ищут пропавшую пенсионерку

Светлана Константиновна Леонова ушла из дома 19 декабря и не вернулась.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 83-летней Светланы Константиновны Леоновой (Савиной).

Пожилая женщина 19 декабря прошлого года ушла из дома в пос. Октябрьский Киреевского района и не вернулась. Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы рыжие, глаза светло-карие.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(906)530-46-69 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:07 +2
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Место
Тульская областьКиреевский район

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