На тульских муниципальных маршрутах увеличилось количество автобусов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

С 1 января автобусный маршрут № 39 продлен до микрорайона «Северная Мыза». Жители нового микрорайона теперь могут попасть на Зеленстрой и на Московский вокзал без пересадок. Кроме того, увеличилось количество автобусов на недавно введенном маршруте № 72, следующего от Московского вокзала также до «Северной Мызы» – с 28 до 75 рейсов.

По просьбе жителей с 1 января дополнен новыми автобусами магистральный маршрут № 18. Он пользуется спросом у туляков, поэтому теперь на него будут выходить 27 автобусов вместо 18.

Дмитрий Ярцев – Особое внимание мы уделяем выпуску транспорта в вечернее время. Год назад на линии выходили 27-29 автобусов, а сегодня – 65. Это сказалось на времени ожидания транспорта, число жалоб от пассажиров уменьшилось. Кроме того, на линии выходят 63 трамвая и 53 троллейбуса, – рассказал заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Если в 2019 году выпуск на муниципальные автобусные маршруты общественного транспорта составлял 127 единиц, то с 1 января 2020 года – 165 единиц. Первый автобус выходит из депо в 5.30, последний возвращается в гараж в час ночи.

Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин рассказал, что на сегодня по комфорту весь муниципальный городской транспорт соответствует требованиям законодательства. Он низкопольный, с доступной средой, большинство машин оснащены светодиодном табло, остановки сопровождаются голосовым объявлением. В тульских автобусах есть wi-fi и возможность оплаты проезда банковской картой:

– В марте 2019 года, после ввода безналичного проезда, картой расплатились 67 тысяч пассажиров, а в декабре – уже 900 тысяч человек. Это удобно и экономно: за наличный расчёт билет стоит 20 рублей, а по карте – 15.