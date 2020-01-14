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Жители Донского насильно вытащили из шорт собутыльника 1600 рублей

Жители Донского насильно вытащили из шорт собутыльника 1600 рублей

26-летний мужчина проведёт в колонии 3,5 года, его сожительница – на полгода меньше.

В Донском сотрудники местной прокуратуры поддержали государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего мужчины и его 36-летней сожительницы. Пара признана виновной в совершении грабежа по предварительному сговору с применением насилия.

Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, в ночь на 17 июля прошлого года фигуранты распивали спиртное в гостях у своего 57-летнего знакомого. Женщина предложила молодому человеку похитить деньги, которые хозяин квартиры держал при себе.

Злоумышленник, схватив потерпевшего за руки, прижал их к дивану и держал, а его сообщница вытащила из кармана шорт 1600 рублей. После этого оба скрылись. Суд приговорил мужчину к трём с половиной годам колонии строгого режима, его сожительница проведёт в местах лишения свободы на полгода меньше. Приговор не вступил в законную силу.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:44 +4
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