Мешок с «расчленёнкой» на ул. Вересаева в Туле: внутри оказалась не собака

Фото Екатерины Хорошавиной

Об этом сообщила тулячка, разместившая публикацию в социальной сети.

Ранее мы сообщали, что тулячка Екатерина Хорошавина обнаружила на территории ЦПКиО имени П. П. Белоусова, рядом с ул. Вересаева, мешок с останками собаки. Об этом она сообщила в одном из интернет-пабликов.

Позже автор публикации извинилась перед пользователями за дезинформацию и уточнила, что в мешке находятся останки животного, похожего на козу.