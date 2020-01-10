Как житель Новомосковска стал создателем паблика «Страдающее Средневековье»

Юрий Сапрыкин – уроженец Новомосковска, сотрудник издания Meduza и автор одного из самых необычных и смешных пабликов ВКонтакте. О нём и расскажем.

Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, то вы наверняка слышали про необычный паблик «Страдающее Средневековье». Если нет — то уж точно видели мемы, которые в этом паблике родились. Но даже если это вас обошло стороной и среди огромного потока мемов ВК вы ни разу не встречали средневековые гравюры и картины, сопровожденные ироничными и злободневными подписями, то пройти мимо негласного маскота паблика — «эксгибициониста» Коли и его некоторой особенной части тела — вы совершенно точно не могли.

Всё это — творение рук нашего земляка, уроженца Новомосковска Юрия Сапрыкина. Не того, который редактор знаменитой «Афиши», а его племянника и полного тезки. В студенческие годы Юрий перебрался в Москву и поступил в Высшую школу экономики на исторический факультет, где у него и его друга Константина Мефтахудинова родилась идея создания исторически-сатирического паблика.

На одной из пар по медиевистике (исторической науки, изучающей Средневековье) парни заметили, что практически на каждой средневековой гравюре, картине или иллюстрации в книге персонажи непременно страдают. Это показалось Юрию и Константину забавным.

А если в 2010-х годах кому-то что-то показалось забавным — это обязательно станет мемом.

Так и родилось «Страдающее Средневековье». Паблик начинался как локальный источник смешного контента «для своих», однако за год набрал более 5000 подписчиков. Пользователям ВКонтакте пришлось по душе сочетание страдающих лиц в забавном средневековом стиле и смешных подписей, дополняющих или комментирующих происходящее. Контраст между старинными гравюрами и современными фразами только усиливал комический эффект, к тому же у парней оказалось отличное чувство юмора.

И, как говорится, понеслось: за четыре года паблик дорос до 420 000 подписчиков, мемы разлетелись по всему рунету и даже вышли в оффлайн. Сейчас Юрий и Константин делают и продают мерч (носки, значки, майки и прочие вещи с мемами паблика), активно занимаются рекламой и стараются развивать своё сообщество.

Более того — в 2017 году создателям паблика пришла идея выпустить научно-популярную книгу по средневековой иконографии, снабдив её сотнями иллюстраций. Было принято решение обратиться к ведущим медиевистам России, и в итоге книга с одноименным названием «Страдающее Средневековье» принесла Юрию и Константину несколько сотен тысяч рублей, премию «Просветитель» и статус одного из самых успешных нон-фикшн-проектов России.

А также бесценный опыт.

– На пятерых нам пришлось делить поровну 700 тысяч рублей. Так себе статья про бизнес получается, но у меня нет в приоритете зарабатывания денег за счет «Средневековья». Это проект с упором, скорее, на развлечение и просвещение, чем на коммерцию, — поясняет Юрий.

На сегодняшний день коммерческие проекты вокруг «Средневековья» приносят Юрию от 30 000 до 400 000 рублей в месяц, однако основным его местом работы остается издание Meduza, где он отвечает за разработку игр и тестов. Бросать паблик Сапрыкин ни в коем случае не собирается.

– Мы думали, что всё это несерьезно: посмеялись, и надо заканчивать. Но вот уже четыре года прошло, а народ не перестает смеяться. Окей, значит, будем делать деньги, — подводит итог Юрий.

Полную историю создания «Старадающего Средневековья» можно прочитать здесь.