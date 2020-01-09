В Тульском цирке родился тигролев Пряник
Малыш появился на свет несколько дней назад.
В Тульском цирке родился тигролев. Малыш появился на свет несколько дней назад, его назвали Пряником. Пока у тигрольвенка еще не до конца открылись глазки.
По словам дрессировщика Олега Плахтеева, Пряник — второй ребенок тигра Раджи и львицы Сары. Новорожденное животное представили тульской публике во время представления «Доктор Цирк».
Дрессировщик рассказал, что пока малыш живет с ним в гостинице, а кормят его специальной смесью, т. к. у мамы-львицы пропало молоко.
Тигролев — гибрид тигра-самца и львицы-самки, обычно весит около 150 кг. Тигрольвы не встречаются в дикой природе, так как у тигров и львов разные ареалы.
Интересно, что если папа лев, а мама тигрица, ребенка называют лигром.
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