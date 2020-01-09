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В Тульском цирке родился тигролев Пряник

В Тульском цирке родился тигролев Пряник

Малыш появился на свет несколько дней назад.

В Тульском цирке родился тигролев. Малыш появился на свет несколько дней назад, его назвали Пряником. Пока у тигрольвенка еще не до конца открылись глазки.

По словам дрессировщика Олега Плахтеева, Пряник — второй ребенок тигра Раджи и львицы Сары. Новорожденное животное представили тульской публике во время представления «Доктор Цирк».

Дрессировщик рассказал, что пока малыш живет с ним в гостинице, а кормят его специальной смесью, т. к. у мамы-львицы пропало молоко.

 

Тигролев — гибрид тигра-самца и львицы-самки, обычно весит около 150 кг. Тигрольвы не встречаются в дикой природе, так как у тигров и львов разные ареалы.

Интересно, что если папа лев, а мама тигрица, ребенка называют лигром.

Галерея
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 1
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 2
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 3
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 4
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 5
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 6
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 7
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 8
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 9
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 10
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 11
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 12
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 13
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 14
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 15
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 16
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 17
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 18
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 19
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 20
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 21
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 22
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 23
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 24
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 25
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 26
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 27
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 28
В Тульском цирке родился тигролев, Фото: 29
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:49 +2
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