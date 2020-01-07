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Рейд ГИБДД: из 100 тульских водителей десять возят детей без автокресел
Фото ГИБДД.

Рейд ГИБДД: из 100 тульских водителей десять возят детей без автокресел

В Туле прошло профилактический рейд «Ребенок-пассажир!».

Сотрудники тульской Госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Так, вблизи одного из торговых центров Тулы сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое рейдовое мероприятие «Ребенок-пассажир!». В данной акции также принял участие начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Туле Сергей Катков.

В ходе рейда руководитель городской ГИБДД совместно с сотрудниками ДПС проверяли наличие детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне автомобиля и применение ремней безопасности взрослыми участниками дорожного движения.

Из более чем 100 остановленных и проверенных транспортных средств, в 10 случаях родители пренебрегли безопасностью маленьких пассажиров.

По фактам выявленных нарушений правил перевозки детей в отношении водителей были составлены соответствующие административные материалы и проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов в дальнейшем. Все законопослушные водители и юные пассажиры получили подарки от Тульской Госавтоинспекции — раскраски и памятки, которые помогут детям лучше узнать ПДД.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

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