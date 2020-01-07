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На «Рождественских стартах» в Екатеринбурге тульские легкоатлеты взяли серебряные медали

На «Рождественских стартах» в Екатеринбурге тульские легкоатлеты взяли серебряные медали

XXIX Всероссийские соревнования по легкой атлетике прошли 7 января 2020 года в екатеринбургском спорткомплексе «Луч».

Спортсмен тульской МБУ СШОР «Легкая атлетика» Александр Ефимов стал серебряным призером в беге на 60 метров с результатом 6,79 сек. А спортсменка МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва» Екатерина Реньжина завоевала серебряную медаль в беге на 300 метров с результатом 37,83 сек.

Поздравляем наших спортсменов!

 

Суперзвезды российской легкой атлетики начали зимний сезон 2020 в Екатеринбурге. В рамках соревнований разыграны 12 комплектов медалей. Мужчины — бег на 60 м, 60 м, 300 м, 600 м, 1000 м, 3000 м и прыжки в высоту. Женщины - 60 м, 300 м, 500 м, 1000 м, 2000 м.

На турнире выступают 130 спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:34 0
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