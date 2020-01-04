Названы самые популярные и редкие имена детей в 2019 году

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Как жители Тульской области называли своих малышей?

В Тульской области за 11 месяцев 2019 года зарегистрировано рождение 10394 детей. Такую статистику приводит Росстат.

По данным регионального комитета по делам ЗАГС, самые популярные имена новорожденных за указанный период: Матвей, Егор, Кирилл, Максим, Александр, Дмитрий, Артём, Иван, Михаил, Ксения, Мария, Дарья, София, Анна, Вероника, Варвара, Виктория, Полина.

Самые редкие женские имена: Венеция, Аксинья, Настасья, Амелия, Валерия-Вероника, Герда, Устинья, Алекса, Фаина, Дорофея, Радмила, Влада, Илона, Аглая, Аврора, Святослава, Тая, Забава, Станислава, Стефания, Александра, Радислава, Любава.

Самые редкие мужские имена: Харитон, Яромир, Елисей, Артемий, Феликс, Лука, Семен, Архип, Мирон, Светозар, Евсей, Святогор, Ермолай, Кай, Ерофей, Бронислав, Яков, Леонид, Еремей, Стефан, Демьян, Мстислав, Михей.