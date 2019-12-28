За сутки шесть жителей Тульской области отдали мошенникам более 370 тысяч рублей

В Тульской области продолжают орудовать телефонные мошенники, которые под различными предлогами выясняют у жителей реквизиты банковских карт и похищают деньги со счетов. Накануне шесть жителей региона стали жертвами злоумышленников.

Двое жителей Ефремова перевели злоумышленникам более 130 тысяч рублей. 47-летняя женщина из Киреевского района отдала мошенникам 12 тысяч рублей. В Новомосковском районе преступник, выдавая себя за сотрудника банка, получил от 40-летней клиентки 8627 рублей. На ту же уловку попалась 49-летняя жительница Узловой – с её карты были похищены 220 тысяч рублей. А 44-летняя жительница Щёкино лишилась 5828 рублей.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося и просят граждан быть предельно внимательными при общении с незнакомыми людьми, звонящими по телефону.

Пресс-служба регионального УМВД напоминает: банковским работникам запрещено выяснять реквизиты карт у населения. Так может поступить только мошенник. Игнорируйте сообщения о возможной блокировке карты или счёта, либо проведении работ по предотвращению списания денежных средств. Если вам поступил подозрительный звонок – немедленно свяжитесь с банком по номеру, указанному на вашей карте. Никогда не переводите деньги на неизвестные сотовые номера или банковские карты.