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Семьи с детьми-инвалидами посетили новогоднее представление в Тульском цирке
Фото Катерины Беловой.

Семьи с детьми-инвалидами посетили новогоднее представление в Тульском цирке

22 декабря новогоднее представление «Чудеса под Новый год» посетили дети с ограниченными физическими возможностями здоровья.

На арене цирка в программе «Чудеса под Новый год» выступили веселые клоуны, акробаты, дрессировщики с хищными и экзотическими животными, состоялось экстрим-шоу.

Новогоднее представление посетили более 600 детей-инвалидов из 24 муниципальных образований региона. Причем ребята приходили на представление с родителями, братьями и сестрами. Еще порядка 300 детей посетят праздник в Тульском кремле 26 декабря.

Андрей Филиппов, министр труда и социальной защиты Тульской области:

Андрей Филиппов

Традиционно в преддверии Нового года на территории Тульской области проводится много праздников с Дедом Морозом и Снегурочкой, вручением подарков. В этом году уже более 4000 детей из малоимущих семей, детей-сирот посетили такие представления. Ежегодно праздник Новогодней елки проводился для детей из малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях. По итогам встречи губернатора Тульской области Алексея Дюмина с руководителями организаций и объединений родителей, воспитывающих детей-инвалидов, впервые в этом году были организованы крупные праздничные мероприятия именно для этой особой группы детей. Для них каждый «выход в свет» уже праздник, событие. В дальнейшем по поручению губернатора мы будем разрабатывать целый план мероприятий по работе с такими семьями.

Сейчас в регионе проживает около 5000 семей с детьми-инвалидами. Многие из них состоят в общественных организациях, в наше время любая поддержка крайне важна.

Татьяна Вербицкая, руководитель общественной организации «Мы вместе»:

Таатьяна Вербицкая

В этом году билеты на новогоднее представление в цирке раздавали общественные организации, что дало возможность обеспечить больший охват среди семей, воспитывающих детей-инвалидов. Кто-то поздно спохватывается, кто-то не знает, что есть возможность получить бесплатные билеты, а общественные организации оперативно распространяют информацию, собирают списки, так появляется возможность охватить больше семей. Мы очень благодарны губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину — он нас услышал на нашей встрече, и внес такое предложение. А для детей это действительно праздник, не все могут себе позволить поход в цирк всей семьей.


Елена Балуева пришла на новогоднее представление в тульский цирк с тремя детьми: 14-летним Матвеем и двумя его сестренками Лизой и Соней.

Матвей Балуев: — Я обожаю Новый год, люблю цирковые представления, особенно фокусников. В прошлом году на шоу клоун у меня из руки вытащил шар! А еще я люблю выступления дрессированных животных.

Елена Балуева: — Мы всегда приходим в цирк с веселым настроением. Мы любим цирк за веселье, которое он дарит, за прекрасные номера и особенно — за клоунов! А сегодня представление новогоднее, и мы ждем встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дружная семья Гуськовых — Анна, Виталий, старший сын Миша и младший Дима — старается не пропускать ни одного представления.

Анна Гуськова: — Цирк всегда дарит волшебство. Дети в восторге от животных и клоунов, ну, а мы, взрослые, в первую очередь приходим в цирк ради сыновей. Сама я жду выступления воздушных гимнастов. Старший Миша очень любит, когда в манеже свои номера показывают животные, сегодня будет наблюдать за тиграми. А у младшего Димы фавориты — клоуны. Ну и все ждут Деда Мороза и подарки.

Виталий Гуськов: — Люблю цирк за радостное настроение, за счастье в глазах детей, за улыбки взрослых, которые очень серьезные за стенами этого заведения, а здесь они расслабляются и окунаются в детство. Хоть на два часа!

Семья Евгения Макалова, создателя благотворительного фонда «Не молчи», всегда вместе. И в цирк конечно же пришли полным составом: Светлана, старшая дочка Танечка, малыш Андрей и глава семьи Евгений.

Евгений Макалов: - Наша семья очень любит цирк за его весёлую и праздничную атмосферу. Больше всего Тане нравятся музыкальные номера в сопровождении световых эффектов. На праздничной программе «Чудеса под Новый год» она, как и все остальные дети, с замираем сердца и восхищением смотрела на выступление хищников, акробатов и трюкачей с мотоциклами. Выражаем огромную благодарность правительству Тульской области за возможность для нашей семьи очутиться в доброй, новогодней и волшебной атмосфере цирка и предоставленные подарки!

Галерея
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 1
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 2
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 3
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 4
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 5
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 6
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 7
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 8
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 9
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 10
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 11
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 12
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 13
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 14
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 15
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 16
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 17
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 18
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 19
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 20
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 21
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 22
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 23
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 24
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 25
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 26
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 27
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 28
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 29
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 30
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 31
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 32
Семьи с детьми-инвалидами в тульском цирке, Фото: 33
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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 11:07 +1
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