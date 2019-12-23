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В Алексине в страшном пожаре погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексине в страшном пожаре погиб мужчина

Еще один пострадал.

Ранним утром 23 декабря в Алексине на улице Железнодорожной произошел серьезный пожар. О происшествии в службу спасения сообщили в 4.40.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на месте работали четыре пожарных расчета. Открытое горение было ликвидировано спустя 20 минут.

На пожаре погиб 58-летний мужчина. Еще один пострадал.

В результате происшествия дом выгорел внутри, также полностью сгорела пристройка.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:08 +1
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Тульская областьАлексин

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