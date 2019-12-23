Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Алексине в страшном пожаре погиб мужчина
Еще один пострадал.
Ранним утром 23 декабря в Алексине на улице Железнодорожной произошел серьезный пожар. О происшествии в службу спасения сообщили в 4.40.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на месте работали четыре пожарных расчета. Открытое горение было ликвидировано спустя 20 минут.
На пожаре погиб 58-летний мужчина. Еще один пострадал.
В результате происшествия дом выгорел внутри, также полностью сгорела пристройка.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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