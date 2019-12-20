Зареченская прокуратура помогла тулякам получить зарплату

Сотрудники прокуратуры Зареченского района Тулы провели проверку исполнения требований трудового законодательства в ООО «Механизация». Выяснилось, что на предприятии более 50 человек не получили зарплату – задолженность составила 4,4 млн рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, на их основании возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле в областной прокуратуре. После вмешательства правоохранителей руководство предприятия полностью рассчиталось с работниками.