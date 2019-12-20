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Зареченская прокуратура помогла тулякам получить зарплату

Зареченская прокуратура помогла тулякам получить зарплату

В ходе проверки были выявлены нарушения трудового законодательства.

Сотрудники прокуратуры Зареченского района Тулы провели проверку исполнения требований трудового законодательства в ООО «Механизация». Выяснилось, что на предприятии более 50 человек не получили зарплату – задолженность составила 4,4 млн рублей.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, на их основании возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле в областной прокуратуре. После вмешательства правоохранителей руководство предприятия полностью рассчиталось с работниками.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +3
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Место
ТулаЗареченский район

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