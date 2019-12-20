Тульским НКО выдадут более 6 млн рублей на развитие молодежной политики
Профильное министерство проводит приём заявок на конкурс, победители которого получат гранты.
Начался прием заявок на конкурсный отбор по предоставлению грантов некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики. Деньги на проведение различных мероприятий будут выдаваться из бюджета Тульской области.
В рамках подпрограммы «Молодежь Тульской области» НКО смогут получить 5 млн рублей.
На подпрограмму «Допризывная подготовка молодежи Тульской области к военной службе», в рамках которой на конкурс могут быть поданы проекты, направленные на гражданское, духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи, выделено 1250000 рублей.
Заявки от участников принимаются до 27 января следующего года, итоги конкурса подведут 20 февраля. Подробности можно найти здесь.