Тульским НКО выдадут более 6 млн рублей на развитие молодежной политики

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Начался прием заявок на конкурсный отбор по предоставлению грантов некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики. Деньги на проведение различных мероприятий будут выдаваться из бюджета Тульской области.

В рамках подпрограммы «Молодежь Тульской области» НКО смогут получить 5 млн рублей.

На подпрограмму «Допризывная подготовка молодежи Тульской области к военной службе», в рамках которой на конкурс могут быть поданы проекты, направленные на гражданское, духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи, выделено 1250000 рублей.

Заявки от участников принимаются до 27 января следующего года, итоги конкурса подведут 20 февраля. Подробности можно найти здесь.