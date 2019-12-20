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Тульским НКО выдадут более 6 млн рублей на развитие молодежной политики
Фото: kommersant.uz

Тульским НКО выдадут более 6 млн рублей на развитие молодежной политики

Профильное министерство проводит приём заявок на конкурс, победители которого получат гранты.

Начался прием заявок на конкурсный отбор по предоставлению грантов некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере молодежной политики. Деньги на проведение различных мероприятий будут выдаваться из бюджета Тульской области.

В рамках подпрограммы «Молодежь Тульской области» НКО смогут получить 5 млн рублей.

На подпрограмму «Допризывная подготовка молодежи Тульской области к военной службе», в рамках которой на конкурс могут быть поданы проекты, направленные на гражданское, духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи, выделено 1250000 рублей.

Заявки от участников принимаются до 27 января следующего года, итоги конкурса подведут 20 февраля. Подробности можно найти здесь.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:53 0
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