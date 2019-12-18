Что думают туляки о Послании Алексея Дюмина

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Губернатор Алексей Дюмин обратился к депутатам Тульской областной Думы и жителям региона с ежегодным Посланием. Ранее своё мнение по этому поводу высказали народные избранники, а мы обратились за комментариями к жителям Тулы.

Для Елены Золотаревой очень актуальна тема долевого строительства. Ключи от квартиры тулячка с мужем получили только в этом году, хотя семья должна была переехать в собственное жилище два года назад. Но Золотаревы попали в число дольщиков проблемной компании «Фаворит»:

– Больше спасибо губернатору, что взял ситуацию с долевым строительством на контроль. Благодаря его личному участию дело сдвинулось с мертвой точки. Алексей Дюмин обещал помочь дольщикам «Фаворита» и выполнил обещание. Считаю, что проблеме с долевым строительством нужно уделять большое внимание, чтобы в дальнейшем не было обманутых дольщиков. Это в своем Послании также отметил губернатор.

Алексей Дюмин озвучил во время выступления, что в регионе стояла задача ликвидировать очереди в детские сады для детей от трех лет. Эта тема была очень актуальна для родителей. То, что губернатор сдержал свое слово, подтверждают множество тульских семей.

Так, тулячка Карина Ларина, мама двоих детей, без проблем записала своего младшего ребенка в детсад:

– Нас зачислили в группу детского сада, когда ребенку еще не было года. Я была приятно удивлена тем, что не пришлось стоять в долгой очереди, как пугали меня другие мамы. Сейчас я спокойно могу выйти на работу, а малыш в это время будет в детском саду, под присмотром воспитателей. Мне близка и тема образования, которую обозначил Алексей Дюмин в Послании. Хотелось бы, чтобы у нас появилось что-то особенное для одаренных детей, чтобы была возможность индивидуального обучения, исходя из способностей ребенка. Тогда у ребят появится большой интерес к учебе.

Член Общественной палаты, директор Тульской областной медицинской ассоциации Виктор Мельников отметил, что за три года сделалось очень много в медицине. Поддержка, которую обещал Алексей Дюмин в этой сфере, была оказана:

– Мне сегодня было очень приятно услышать не только слова о важности врачей, о том, какую они выполняют миссию. Я услышал конкретные шаги, которые будут сделаны в будущем году по защите врача в социальном плане. Сто квартир – это очень много для врачей. Такого никогда не было! Меня как руководителя Тульской областной медицинской ассоциации очень порадовало то, что дано поручение о материальном поощрении лучших врачей области. Я считаю, что это очень сильное решение. Мы услышали цифры и планы на будущее, которые помогут вывести первичную медико-санитарную службу по уровню значимости на то место, которое она заслуживает. Мне особо приятно, что Алексей Дюмин объявил 2020 год Годом здоровья. Это будет обязывать нас, медиков, совершенствовать качество оказания помощи.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева подчеркнула, что одним из важных тезисов Послания стала реализация проекта «Народный бюджет».

– Этот проект является передовым опытом в стране, Тульскую область не раз приводили в пример другим субъектам. Наш опыт переняли другие регионы. Несколько лет назад программа была признана лучшей практикой в стране, – отметила мэр. – В рамках реализации проекта с 2016 по 2018 годы всего в Тульской области выполнены работы по 1937 объектам на сумму 2,67 млрд рублей. В 2019-м реализовано 494 заявки. Алексей Геннадьевич поручил продолжить реализацию проекта. Глава региона поддержал предложение в ближайшее время провести конкурсный отбор на 2021 год из числа поданных заявок на 2020-й и не вошедших в число победителей.

По словам губернатора, «Народный бюджет» – зарекомендовавший себя инструмент, позволяющий решить насущные проблемы жителей.

– Это яркий пример командного решения вопросов благодаря привлечению средств бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований и собственных средств населения, – считает Ольга Слюсарева. – В 2019 году в рамках программы «Народный бюджет» в Туле реализованы 55 проектов, более половины их которых – социальные объекты. Сумма финансирования составила 120 млн рублей. По итогам конкурсного отбора победителями на 2020 год стали 93 проекта, с объемом финансирования боле 193 млн.

Глава Тулы пояснила, что программа с каждым годом набирает все большую популярность среди туляков.

– Жители являются не только инициаторами, но и контролируют все этапы ремонта, начиная от проекта и заканчивая приемкой объектов. Вкладывая собственные средства, туляки рассчитывают получить качественный результат и лично заинтересованы в контроле за работой подрядчиков, – резюмировала градоначальник. – Депутаты Тульской городской Думы принимают активное участие на всех этапах реализации проекта, встречаются с активом, объясняют процедуру вступления в программу, помогают оформить необходимые документы, подать заявку, контролируют ход работ и обязательно вместе с администрацией участвуют в приемочных комиссиях.

Ольга уверена, что жители будут проявлять меньшую активность и с помощью программы смогут решить еще больше социально-значимых вопросов.