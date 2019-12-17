В Туле колокольня храма Рождества Христова получила новый шпиль

Алексий, митрополит Тульский и Ефремовский:

– Господь увенчал сегодня добрым завершением важный этап восстановления и реставрации сего поруганного святого храма – установкой шпиля и символа вечной славы жертвенной и животворящей любви – Христова креста. Помолимся, чтобы непостижимой божественной силой труды наши и в дальнейшем были увенчаны, чтобы источник живоносной благодати, которая последние годы здесь бьет непрестанно, привлекали к себе умы и сердца наших жителей, и она наполняла бы все новые и новые человеческие личности смыслом богоподобного христианского жительства. Благодарю отца настоятеля этого храма и всех его ближайших сподвижников, всех тех, кто внес лепту в восстановление храма и призываю на вас щедрое божье благословение.

Перед установкой шпиля Алексий освятил крест, который увенчал вершину колокольни.

Храм Рождества Христова – древнейший приход Пролетарского района Тулы, в народе его называли Чулковским собором. Его основное кирпичное здание была построено в 1732 году стараниями прихожан и знаменитым Акинфием Демидовым (старшим сыном оружейника Никиты Демидова).

Cело Рождественское, которое располагалось в этой местности, упоминается в писцовых книгах за 1588 год, что означает наличие в этом месте храма (возможно деревянного) задолго до указанной даты. Со временем храм оброс двумя пределами: сначала Димитрия Ростовцева, потом Бориса и Глеба. Храм был богато украшен, сохранились упоминания о дивной работе мастеров Невьянского медно-плавильного завода Никиты Демидова – уникальной люстре.

3 апреля 1940 года служба в нем прекратилась, храм был закрыт и в помещениях его организован угольный склад. За 72 года чего только в нем не хранили, последние годы он использовался филармонией для хранения музыкальных инструментов.

– Восстановление храма началось только 26 июля 2012 года. Тогда, также при помощи Игоря Крюкова, мы провели сразу же отопление и первая литургия была совершена спустя всего несколько месяцев – 4 октября в день памяти святителя Димитрия Ростовского, в честь которого и освящен правый придел Храма, – рассказывает священник, настоятель храма Александр Брыксин. – Восстановить храм, который представляет культурную ценность, не так-то быстро. Мы согласовываем все работы с министерством культуры Тульской области. Прежде чем заниматься изготовлением шпиля, конструкция колокольни обследовали на прочность, стены укреплены, снаружи верх колокольни оштукатурен, и вот теперь радостное событие для прихожан – установка нового шпиля. Большое спасибо Игорю Крюкову, который помог нам осуществить нашу давнюю мечту – изготовить шпиль с крестом и установить их на колокольне!

Игорь Крюков – С Александром Брыксиным знаком давно. Когда было принято решение о возрождении этого храма, и он стал его настоятелем, он обратился ко мне за помощью. Для меня, как для туляка, очень важно восстановление храма Рождества Христова. Он часть истории нашего города, имеет статус культурного объекта, но самое главное – это святыня, которую важно сохранить не только для нашего поколения, но и для потомков, – отметил Игорь Крюков.

Благодаря установленному шпилю храм Рождества Христова вернул себе статус высотной доминанты.

Игорь добавил, что продолжит помогать храму, тем более, что работы предстоит еще не мало. Фасад необходимо оштукатурить и покрасить, также в планах – восстановить великолепную роспись внутри храма. Но самое главное, что начало большой работе положено!