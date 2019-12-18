В Тульской области ветер усилится до 18 м/с

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регионе юго-западный ветер сменится на северо-западный. Его порывы могут достигнуть 13−18 м/с.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности и правил поведения при усилении ветра:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».