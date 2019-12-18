новости
новости
Регистрация
Ольга Слюсарева поздравила детей поселка Косая Гора с наступающим Новым годом
Фото пресс-службы тульской гордумы.

Ольга Слюсарева поздравила детей поселка Косая Гора с наступающим Новым годом

Во вторник, 17 декабря, глава Тулы Ольга Слюсарева посетила четыре семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Мэр города в костюме Снегурочки и начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» Андрей Кузьмин в роли Деда Мороза поздравили мальчишек и девчонок с наступающим Новым годом, вручили подарки и корзины с фруктами. Ольга Анатольевна подарила каждой семье фигурку ангела и пожелала исполнения желаний.

– Новый год – пожалуй, самый любимый праздник и взрослых, и детей. Все мы, независимо от возраста, верим в чудо и в то, что оно обязательно случится в новогоднюю ночь. Пусть новый год будет наполнен радостными событиями, подарит много здоровья, душевного тепла, искренней любви, силы духа, терпения, понимания и доброты, – сказала мэр. – Пусть вас не покидает оптимизм и жизнерадостность, а все ваши мечты обязательно сбудутся!

В семьях Волковых, Васиных и Амян радушно встречали главу города. Мальчики и девочки разгадывали загадки, участвовали в конкурсах, читали стихи, рассказывали о своих увлечениях и дарили поделки, сделанные своими руками. В многодетной семье Щелоковых трое детей. К визиту гостей дети подготовили стихи, песни, старшая дочь исполнила пьесу на скрипке.

– В канун Нового года в Туле проходит много мероприятий. Но есть дети, которые в силу разных обстоятельств не придут на елку на утренник. Поэтому у меня родилась такая идея, что мы должны сами прийти и поздравить их с праздником. Был выбран Косогорский округ, по которому я избиралась, – рассказала Ольга Слюсарева. – Я уверена, что такая акция станет доброй традицией.

Родители поблагодарили Снегурочку и Деда Мороза за праздник, устроенный для их детей.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 16:20 −3
Другие статьи по темам
Люди
Ольга Слюсарева
Место
Тула
Прочее
Новый годмэр ТулыДед Мороз и Снегурочка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новый год – новые финансовые цели!
Новый год – новые финансовые цели!
В Туле колокольня храма Рождества Христова получила новый шпиль
В Туле колокольня храма Рождества Христова получила новый шпиль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.