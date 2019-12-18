Ольга Слюсарева поздравила детей поселка Косая Гора с наступающим Новым годом

Фото пресс-службы тульской гордумы.

Во вторник, 17 декабря, глава Тулы Ольга Слюсарева посетила четыре семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Мэр города в костюме Снегурочки и начальник сектора по работе с территорией «Косая Гора» Андрей Кузьмин в роли Деда Мороза поздравили мальчишек и девчонок с наступающим Новым годом, вручили подарки и корзины с фруктами. Ольга Анатольевна подарила каждой семье фигурку ангела и пожелала исполнения желаний.

– Новый год – пожалуй, самый любимый праздник и взрослых, и детей. Все мы, независимо от возраста, верим в чудо и в то, что оно обязательно случится в новогоднюю ночь. Пусть новый год будет наполнен радостными событиями, подарит много здоровья, душевного тепла, искренней любви, силы духа, терпения, понимания и доброты, – сказала мэр. – Пусть вас не покидает оптимизм и жизнерадостность, а все ваши мечты обязательно сбудутся!

В семьях Волковых, Васиных и Амян радушно встречали главу города. Мальчики и девочки разгадывали загадки, участвовали в конкурсах, читали стихи, рассказывали о своих увлечениях и дарили поделки, сделанные своими руками. В многодетной семье Щелоковых трое детей. К визиту гостей дети подготовили стихи, песни, старшая дочь исполнила пьесу на скрипке.

– В канун Нового года в Туле проходит много мероприятий. Но есть дети, которые в силу разных обстоятельств не придут на елку на утренник. Поэтому у меня родилась такая идея, что мы должны сами прийти и поздравить их с праздником. Был выбран Косогорский округ, по которому я избиралась, – рассказала Ольга Слюсарева. – Я уверена, что такая акция станет доброй традицией.

Родители поблагодарили Снегурочку и Деда Мороза за праздник, устроенный для их детей.