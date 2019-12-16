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Снайперы Росгвардии по Тульской области поучаствовали в учебном сборе
Фото пресс-службы Росгвардии по Тульской области.

Снайперы Росгвардии по Тульской области поучаствовали в учебном сборе

Основной акцент был сделан на отработку синхронности действий снайперских пар и дальности стрельбы.

Завершился учебно-методический сбор снайперов Управлений Росгвардии по Тульской и Курской областям. Сотрудники спецподразделений в течение пяти дней совершенствовали свой профессионализм в теории и практике, отрабатывали тактику одиночных действий и действий в составе снайперских групп, а также обменивались опытом.

Основной акцент был сделан на отработку синхронности действий снайперских пар и дальности стрельбы. Качество работы специалисты продемонстрировали на комплексной тренировке.

По полученным координатам за ограниченное время бойцы определяли место огневого рубежа, к которому нужно было выйти скрытно через лесистую местность, после чего нейтрализовывали условных террористов, захвативших «заложника». Финальным заданием стала снайперская «дуэль» — испытание, где пары соревновались в скорости и меткости.

- В Управлении Росгвардии особое внимание уделяется служебно-боевой подготовке личного состава. В межрегиональных сборах спецподразделения ОМОН и СОБР по Тульской области принимали участие впервые. Обмен опыта с коллегами из других округов и федеральными структурами позволит усовершенствовать и улучшить профессиональную подготовку бойцов, — цитирует начальника Управления Росгвардии по Тульской области генерала-майора полиции Олега Петрика пресс-служба ведомства.

 

За текущий год сотрудники Управления Росвгардии по Тульской области выполнили более 518 заданий. Задержано 37 граждан за совершение преступлений и более 570 человек за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъято огнестрельное оружие, различные виды боеприпасов, взрывчатые и наркотические вещества.

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