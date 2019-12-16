На трассе в Тульской области «Лада Приора» вылетела в кювет и опрокинулась на крышу

15 декабря в 21.10 в д. Мясоедово Щекинского района 39-летний водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительной информации, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся на крышу.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадала 65-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.