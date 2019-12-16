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На трассе в Тульской области «Лада Приора» вылетела в кювет и опрокинулась на крышу
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе в Тульской области «Лада Приора» вылетела в кювет и опрокинулась на крышу

В ДТП пострадала женщина.

15 декабря в 21.10 в д. Мясоедово Щекинского района 39-летний водитель автомобиля «Лада Приора», по предварительной информации, не справился с управлением, вылетел в кювет и опрокинулся на крышу.
 
Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадала 65-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:19 +2
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