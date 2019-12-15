В Донском полицейские задержали ночного грабителя

Мужчина избил случайного прохожего и отобрал у него смартфон.

В Донском оперативники уголовного розыска задержали грабителя. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник ночью напал на 19-летнего прохожего. Преступник несколько раз ударил парня и забрал смартфон стоимостью 16 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и возможное местонахождение злоумышленника – им оказался 37-летний неработающий местный житель. Его задержали и доставили в отдел. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».