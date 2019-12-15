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В Донском полицейские задержали ночного грабителя

В Донском полицейские задержали ночного грабителя

Мужчина избил случайного прохожего и отобрал у него смартфон.

В Донском оперативники уголовного розыска задержали грабителя. Как уточняет пресс-служба регионального УМВД, злоумышленник ночью напал на 19-летнего прохожего. Преступник несколько раз ударил парня и забрал смартфон стоимостью 16 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили личность и возможное местонахождение злоумышленника – им оказался 37-летний неработающий местный житель. Его задержали и доставили в отдел. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 14:07 0
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