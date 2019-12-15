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Какие улицы Тулы останутся без электричества 16 декабря

Какие улицы Тулы останутся без электричества 16 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.),
  • 1-й Клинской пр-д,
  • 1-й пр-д, 31-49 (нечётн.), 41-а, 20-38 (чётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 63, 85,
  • 2-й пр-д, 25-а, 25-41 (нечётн.), 36-40 (чётн.), 40-а,
  • ул. Профсоюзная, 16, 15-а,
  • ул. Воздухофлотская, 21,
  • пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а,
  • ул. Громова, 41-67 (нечётн.), 26-40 (чётн.),
  • пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а,
  • ул. Переходная, 1, 2, 3,
  • ул. Советская, 55, 57, 55-а, 55-д, 57-б,
  • ул. Менделеевская, 3,
  • пр-т Ленина, 143-в, 145, 149, 145-а,
  • ул. Чаплыгина, 13 лит. К,
  • ул. Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.),
  • ул. Будённого, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.),
  • пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33,
  • ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17,
  • пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.),
  • ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.),
  • 1-й Яблочковый пр-д, 2-23,
  • 2-й Яблочковый пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн.),
  • пер. Бородина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 74, 76,
  • пер. Дачный, 1-11,
  • пер. Доменный, 1-13,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10,
  • ул. Кутузова, 183-225 (нечётн.), 150,
  • ул. Разливочная, 1-13,
  • пер. 8 Марта, 1-7,
  • ул. М. Смирнова, 87-99 (нечётн.), 70-а, 70-88 (чётн.),
  • ул. П. Алексеева, 7,
  • ул. Оборонная, 96, 98, 100,
  • пер. М. Смирнова, 1-21,
  • ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),
  • п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +3
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