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Тульская школа велоспорта признана одной из лучших в стране
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Тульская школа велоспорта признана одной из лучших в стране

Накануне в концертном зале Московского театра мюзикла на Пушкинской площади чествовали лучших людей спорта России.

В церемонии награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта принимали и туляки.

Тульская спортивная школа МБУ СШОР «Велосипедный спорт» вошла в число финалистов престижного конкурса в номинации «Надежда России».

По результатам народного голосования тульская школа велоспорта заняла первое место в категории «Лучшая спортивная школа 2019 года».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:34 0
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