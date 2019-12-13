Тульская школа велоспорта признана одной из лучших в стране

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Накануне в концертном зале Московского театра мюзикла на Пушкинской площади чествовали лучших людей спорта России.

По результатам народного голосования тульская школа велоспорта заняла первое место в категории «Лучшая спортивная школа 2019 года».

Тульская спортивная школа МБУ СШОР «Велосипедный спорт» вошла в число финалистов престижного конкурса в номинации «Надежда России».

В церемонии награждения лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта принимали и туляки.