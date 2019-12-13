Из-за лыжных гонок на Косой Горе ограничат стоянку транспорта

Фото из архива Myslo.

21 декабря в поселке Косая Гора состоится первенство Тульской области по лыжным гонкам. В связи с этим с 4.00 до 18.00 на парковочном пространстве, прилегающем к дому № 62 по ул. Максима Горького, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.