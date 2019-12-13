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Из-за лыжных гонок на Косой Горе ограничат стоянку транспорта
Фото из архива Myslo.

Из-за лыжных гонок на Косой Горе ограничат стоянку транспорта

Будьте внимательны.

21 декабря в поселке Косая Гора состоится первенство Тульской области по лыжным гонкам. В связи с этим с 4.00 до 18.00 на парковочном пространстве, прилегающем к дому № 62 по ул. Максима Горького, будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.
 
Отметим, что соревнования пройдут в 11 возрастных категориях. Предварительные заявки на участие принимаются на почту Ole4ka_198713@mail.ru до 20 декабря. Подробности можно узнать в Положении о соревнованиях.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:55 −1
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