Сколько пропавших людей находят волонтеры тульской «Лизы Алерт»

Тульские поисковики из отряда «Лиза Алерт» ведут статистику своих поисков. Сколько поисков они провели с начала года? Сколько человек найдено? Об этом — в нашей инфографике.

При этом заблудившихся в лесу туляков с начала года было 76, из них 72 нашли живыми, четверо погибли.

почему «лиза алерт»?

Отряд назван так в честь 5-летней Лизы Фомкиной, пропавшей в Орехово-Зуево в 2010 году. Девочка потерялась в лесу с тетей, и в течение пяти дней ее практически никто не искал. И только когда информация о пропавших попала в интернет, сотни неравнодушных людей откликнулись и начали поиски своими силами. Лизу нашли, но было уже слишком поздно, она продержалась без еды и воды 9 дней и погибла… Если бы поиски начались хотя бы на день раньше, финал этой истории мог быть другим. Вторая часть названия — от английского alert — сигнал тревоги, быть настороже.

Кстати, в слове «Алерт» ударение падает на букву е.

как связаться?

Телефон добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 8−800−700−54−52 бесплатный по всей России.

http://lizaalert.org/

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