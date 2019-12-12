Сколько пропавших людей находят волонтеры тульской «Лизы Алерт»
По просьбе наших читателей Myslo публикует статистику работы поисковиков.
Тульские поисковики из отряда «Лиза Алерт» ведут статистику своих поисков. Сколько поисков они провели с начала года? Сколько человек найдено? Об этом — в нашей инфографике.
При этом заблудившихся в лесу туляков с начала года было 76, из них 72 нашли живыми, четверо погибли.
почему«лиза алерт»?
Отряд назван так в честь 5-летней Лизы Фомкиной, пропавшей в Орехово-Зуево в 2010 году. Девочка потерялась в лесу с тетей, и в течение пяти дней ее практически никто не искал. И только когда информация о пропавших попала в интернет, сотни неравнодушных людей откликнулись и начали поиски своими силами. Лизу нашли, но было уже слишком поздно, она продержалась без еды и воды 9 дней и погибла… Если бы поиски начались хотя бы на день раньше, финал этой истории мог быть другим. Вторая часть названия — от английского alert — сигнал тревоги, быть настороже.
Кстати, в слове «Алерт» ударение падает на букву е.
как связаться?
Телефон добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 8−800−700−54−52 бесплатный по всей России.
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