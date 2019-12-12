«Зеленый патруль» оценил уровень экологии в Тульской области
Опубликован Национальный экологический рейтинг регионов по итогам осени: Тульская область не улучшила, но и не ухудшила свои показатели.
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2019 года.
По итогам прошедшей осени в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» десятка лидеров выглядит следующим образом:
Замыкает список регионов по итогам весны 2019 г. следующая десятка регионов:
Тульская область по итогам осени 2019 года находится на 74-м месте среди всех регионов. С прошлого рейтинга она не улучшила и не ухудшила позиций.
В Центральном федеральном округе наш регион находится на предпоследнем, 17-м месте. Вот общий рейтинг по ЦФО:
- Тамбовская область
- Белгородская область
- Москва
- Курская область
- Калужская область
- Рязанская область
- Ивановская область
- Ярославская область
- Костромская область
- Смоленская область
- Орловская область
- Воронежская область
- Липецкая область
- Тверская область
- Владимирская область
- Брянская область
- Тульская область
- Московская область
Полностью новый рейтинг можно посмотреть здесь. Данный рейтинг рассчитывается и публикуется 4 раза в год с 2008 года.
В рамках реализации Национального проекта «Экология» экспертами «Зеленого патруля» принято решение обратиться к субъектам Российской Федерации с предложением предоставить информацию об объемах накопленного вреда, запланированных к ликвидации на своих территориях. Данная информация будет учитываться при расчетах «Национального экологического рейтинга». Также планируется обратиться в Росприроднадзор с просьбой предоставить информацию о фактическом устранении вреда за 2019 год.