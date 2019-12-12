«Зеленый патруль» оценил уровень экологии в Тульской области

Опубликован Национальный экологический рейтинг регионов по итогам осени: Тульская область не улучшила, но и не ухудшила свои показатели.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2019 года.

По итогам прошедшей осени в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ» десятка лидеров выглядит следующим образом:

Замыкает список регионов по итогам весны 2019 г. следующая десятка регионов:

Тульская область по итогам осени 2019 года находится на 74-м месте среди всех регионов. С прошлого рейтинга она не улучшила и не ухудшила позиций.

В Центральном федеральном округе наш регион находится на предпоследнем, 17-м месте. Вот общий рейтинг по ЦФО:

Тамбовская область Белгородская область Москва Курская область Калужская область Рязанская область Ивановская область Ярославская область Костромская область Смоленская область Орловская область Воронежская область Липецкая область Тверская область Владимирская область Брянская область Тульская область Московская область

Полностью новый рейтинг можно посмотреть здесь. Данный рейтинг рассчитывается и публикуется 4 раза в год с 2008 года.

кстати

В рамках реализации Национального проекта «Экология» экспертами «Зеленого патруля» принято решение обратиться к субъектам Российской Федерации с предложением предоставить информацию об объемах накопленного вреда, запланированных к ликвидации на своих территориях. Данная информация будет учитываться при расчетах «Национального экологического рейтинга». Также планируется обратиться в Росприроднадзор с просьбой предоставить информацию о фактическом устранении вреда за 2019 год.



