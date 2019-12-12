В Туле собака больше года живет в коллекторе

Сама ли собака упала в коллектор рядом с рынком «Хопер» или кто-то ей помог, неизвестно, но факт налицо: животное около года вынужденно живет в полной изоляции и темноте.

Историю дворняжки рассказала тулячка Мария Соколовская:

– Когда услышала об этом, удивилась и не поверила, пока сама не увидела своими глазами, насколько халатно многие люди относятся к животным. Собака около года назад оказалась узником 5-метрового коллектора. От безысходности она выла, лаяла, будто звала на помощь, но всем было наплевать. Одна женщина обращалась в ЖЭУ, МЧС, просто к обычным людям, но никто не захотел ей помочь. Мы были около того места, и кто-то из прохожих позвонил в котельную. Пришли два мужика, которые, не предложив никакой помощи, сказали, что мы сломаем себе ноги, если задумаем «спасательную операцию», а они будут за это отвечать, – вот и вся помощь от мужиков. Посмотрели, руками поразводили, и всё, человечности ноль.

Бедолагу кормят несколько женщин. Одна спускается в коллектор, а другая не может и на цепочке спускает собаке кастрюлю с едой.

– Собака сама приносит миску, чтобы ей положили поесть, это вообще из области фантастики. Собака уже давно не выходила на поверхность, она диковатая и зашуганная и, конечно же, в стрессе. Это бедное животное находится там уж точно не по своей воле! Собаке надо срочно помочь, вытащить из этого заточения на белый свет, – говорит Марина.

Сами женщины достать несчастное животное не могут – собака не приучена к рукам, к тому же она уже взрослая, а значит, тяжелая. И не исключено, что от испуга она будет агрессивно себя вести.

Марина взялась за это дело:

– Мы просим помощи у людей, которые могли бы поучаствовать в спасении собаки, а может, и организовать весь этот процесс, так как там не совсем всё просто. Собака прячется между трубами, откуда человеку её не достать, придется выманивать. Собака доверяет только женщине, которая к ней спускается, чтобы её покормить. Эта женщина также будет участвовать в вызволении собаки. Но нужны сильные руки, чтобы поднять собаку на поверхность. Планируется мероприятие ориентировочно на субботу, а там как получится. Если будут какие-либо вопросы или предложения, пишите в личку, обговорим все подробности, или звоните по тел. 8 (905) 62-40-777.