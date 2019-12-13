новости
новости
Регистрация
В Тулу приедет Дед Мороз из Великого Устюга
Фото из архива Myslo.

В Тулу приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Он будет встречать юных туляков в Атриуме кремля.

Всероссийский Дед Мороз вместе с командой НТВ вновь приедет в Тулу. 15 декабря зимний волшебник посетит Атриум Тульского кремля в рамках новогоднего фестиваля «ШАР-ПАПЬЕ». Он приедет к юным гостям мероприятия в 15.00.
 

Дед Мороз поздравит всех с наступающим Новым годом, поиграет с ребятами, подарит подарки и обязательно сделает фото на память со всеми желающими в специальной фотозоне.

Новогодний хоровод Дедушка будет водить вокруг необычной ёлки высотой 4,5 м. Она будет собрана из 1500 гигантских блоков бумажного конструктора шар-папье и украшенная игрушками ручной работы, созданными детьми со всей страны.

Подробная программа фестиваля «ШАР-ПАПЬЕ» здесь.

 

В этом году «Путешествие Деда Мороза с НТВ» охватывает всю страну и проходит по 28 городам. Волшебник уже привез праздник в Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов и Ставрополь. Скоро будет в Краснодаре и Воронеже. Тула станет семнадцатым городом.

Дальше Дед Мороз отправится в Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королёв, Мытищи, Раменское и Москву.

Цель путешествия — подарить радость и праздник тем, кто больше всего в этом нуждается: детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с особенностями развития и здоровья.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:55 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Дед МорозНовый годпутешествие Деда Морозафестиваль Шар-папье

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Игбун рассказал, почему сорвался его переход в тульский «Арсенал»
Игбун рассказал, почему сорвался его переход в тульский «Арсенал»
Статистика «Лизы Алерт»: Сколько пропавших людей находят в Тульской области
Статистика «Лизы Алерт»: Сколько пропавших людей находят в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.