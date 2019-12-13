В Тулу приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Фото из архива Myslo.

Он будет встречать юных туляков в Атриуме кремля.

Всероссийский Дед Мороз вместе с командой НТВ вновь приедет в Тулу. 15 декабря зимний волшебник посетит Атриум Тульского кремля в рамках новогоднего фестиваля «ШАР-ПАПЬЕ». Он приедет к юным гостям мероприятия в 15.00.

Дед Мороз поздравит всех с наступающим Новым годом, поиграет с ребятами, подарит подарки и обязательно сделает фото на память со всеми желающими в специальной фотозоне. Новогодний хоровод Дедушка будет водить вокруг необычной ёлки высотой 4,5 м. Она будет собрана из 1500 гигантских блоков бумажного конструктора шар-папье и украшенная игрушками ручной работы, созданными детьми со всей страны. Подробная программа фестиваля «ШАР-ПАПЬЕ» здесь.

В этом году «Путешествие Деда Мороза с НТВ» охватывает всю страну и проходит по 28 городам. Волшебник уже привез праздник в Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов и Ставрополь. Скоро будет в Краснодаре и Воронеже. Тула станет семнадцатым городом. Дальше Дед Мороз отправится в Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щёлково, Королёв, Мытищи, Раменское и Москву.

Цель путешествия — подарить радость и праздник тем, кто больше всего в этом нуждается: детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с особенностями развития и здоровья.