На ул. Металлургов в Туле водители устроили гонки по встречной полосе и едва не сбили пешехода: видео

Кадр из видео

Читатель прислал в редакцию Myslo видео из автомобильного регистратора, снятое в воскресенье, 8 декабря, около 23.00, на улице Металлургов, в районе дома № 87.

На записи видно, как две легковушки пролетают перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и едва не сбивают пешехода. Машины движутся по встречной полосе и, судя по всему, с значительным превышением допустимой скорости. К сожалению, номера автомобилей на записи не зафиксированы.