Кадр из видео
На ул. Металлургов в Туле водители устроили гонки по встречной полосе и едва не сбили пешехода: видео
Кроме того, автомобили проехали перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Читатель прислал в редакцию Myslo видео из автомобильного регистратора, снятое в воскресенье, 8 декабря, около 23.00, на улице Металлургов, в районе дома № 87.
На записи видно, как две легковушки пролетают перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и едва не сбивают пешехода. Машины движутся по встречной полосе и, судя по всему, с значительным превышением допустимой скорости. К сожалению, номера автомобилей на записи не зафиксированы.
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