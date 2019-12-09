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На ул. Металлургов в Туле водители устроили гонки по встречной полосе и едва не сбили пешехода: видео
Кадр из видео

На ул. Металлургов в Туле водители устроили гонки по встречной полосе и едва не сбили пешехода: видео

Кроме того, автомобили проехали перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Читатель прислал в редакцию Myslo видео из автомобильного регистратора, снятое в воскресенье, 8 декабря, около 23.00, на улице Металлургов, в районе дома № 87.

На записи видно, как две легковушки пролетают перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и едва не сбивают пешехода. Машины движутся по встречной полосе и, судя по всему, с значительным превышением допустимой скорости. К сожалению, номера автомобилей на записи не зафиксированы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:42 +3
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Место
Тулаулица Металлургов

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