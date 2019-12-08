Фото из архива Myslo.
Погода в Туле 9 декабря: гололедица и сильный ветер
Будьте внимательны и осторожны.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 декабря в регионе будет облачно. Днем возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь).
На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 6−11 м/с, днем в отдельных районах порывы до 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью от -5 до 0ºС, днем — от -1 до +4ºС. Атмосферное давление 735−740 мм рт. ст.
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