Где в Туле 9 декабря отключат электроэнергию

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 9 декабря в Туле с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

пр-зд Энергетиков, 8-а, 5, 8;

ул. Пузакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

ул. Демидовская, 74;

Красноармейский пр-т, 6, 6 к. 2, 6-а, 3, 8;

ул. Сойфера, 3;

ул. Ленина, 20;

ул. Кирова, 153, 159, 157, 155, 161;

ул. Марата, 174, 176, 178;

ул. Кутузова, 4;

ул. Баженова, 2;

пр-зд Марата, 2;

ул. Л. Толстого, 38−68 (чётн.), 45−75 (нечётн.);

ул. Будённого, 32−56 (чётн.), 19−43 (нечётн.);

пер. Лагерный 3−27 (нечётн.), 4−26 (чётн.);

ул. Тимирязева, 28−34 (чётн.), 31, 33;

п. Бытовки: 1-й Бытовой пр-зд, 5, 7; 2-й Бытовой пр-зд, 3−41, 10-а; 3-й Бытовой пр-зд, 8−16 (ч1тн.); 4-й Бытовой пр-зд, 5−33 (нечётн.), 8−20 (чётн.); 5-й Бытовой пр-зд; 12, 14, 16, 7, 11; 6-й Бытовой пр-зд, 1−10; 7-й Бытовой пр-зд, 17, 19, 33, 43, 53, 55;

1-й Бытовой пр-зд, 5, 7; 2-й Бытовой пр-зд, 3−41, 10-а; 3-й Бытовой пр-зд, 8−16 (ч1тн.); 4-й Бытовой пр-зд, 5−33 (нечётн.), 8−20 (чётн.); 5-й Бытовой пр-зд; 12, 14, 16, 7, 11; 6-й Бытовой пр-зд, 1−10; 7-й Бытовой пр-зд, 17, 19, 33, 43, 53, 55; ул. Луначарского, 134-а, 132−170 (чётн.);

ул. Курковая, 9-б;

ул. Ствольная, 32, 34, 36, 37−45 (нечётн.);

ул. Пороховая, 4−50 (чётн.), 3−41 (нечётн.), 25-б, 25-в, 28-а, 18-а, 22-а, 22-б, 17-а, 15-а, 11-а, 6-а, 5-а, 18-а, 7-а, 9-а;

ул. Ствольная, 1−35 (нечётн.), 4−30 (чётн.), 1-а, 21-а, 23-а, 13-а, 11-а, 5-а;

ул. Набережная Дрейера, 48−50;

ул. Болдина, 51, 53, 55;

ул. 2-я Трубная, 1, 3, 2−6 (чётн.);

ул. Тульского Рабочего полка, 1−70 (чётн.);

п. Восточный 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32−57;

27, 27-а, 29-б, 32-в, 32−57; п. Косая Гора: ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1−33 (нечётн.), 33-а, 2−38 (чётн.); ул. Маяковского, 1−41 (нечётн.), 2-а, 2−40 (чётн.); ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8.