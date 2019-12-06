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В Туле за наркотики осудят 23-летнюю участницу ОПГ
Фото из архива Myslo.

В Туле за наркотики осудят 23-летнюю участницу ОПГ

По версии следствия, девушка изготавливала тайники-закладки на территории Зареченского и Пролетарского районов.

Заместитель прокурора Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летней участницы организованной преступной группы. Она обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, а также в совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными в результате преступления.

Как установлено предварительным расследованием, с февраля по май 2019 года фигурантка уголовного дела, действуя в составе ОПГ, с помощью мессенджеров изготавливала тайники-закладки с наркотиками и психотропными веществами, распространяя их на территории Зареченского и Пролетарского районов.

За время преступной деятельности обвиняемой удалось приготовить к сбыту 333,58 г наркотиков.

– С целью легализации преступного дохода денежные средства, поступающие на электронный кошелек, участница организованной преступной группы конвертировала в российский рубль. Таким образом ею было легализовано более 500 тыс. рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело направлено в Зареченский районный суд.

В отношении иных участников преступной группы расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:49 +2
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