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Где в Туле отключат свет 6 декабря

Где в Туле отключат свет 6 декабря

Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Железнодорожная, 26, 34, 36, 40,
  • ул. Токарева, 80,
  • ул. Комсомольская, 171, 228, 230, 232, 165, 226-А,
  • пер. Кирпичный, 23, 25, 34, 27,
  • ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
  • ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
  • ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. К. Либкнехта, 42-54 (чётн.), 33-41 (нечётн.),
  • ул. Мопра, 15, 17, 6-А, 8, 10, 12,
  • ул. Тургеневская, 42, 46, 47-61 (нечётн.),
  • ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 19, 21, 14-А,
  • Пушкинский пр-д, 1, 2, 2-А,
  • пр-т Ленина, 45,
  • п. Ново-Овсянниково, 1-А,
  • ул. Железнодорожная, 1-10,
  • ул. Октябрьская, 1-10,
  • 1-й пр-д, 1-8, 8-А,
  • п. Восточный, 27, 27-А, 29-Б, 32-В, 32-57.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:46 +4
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