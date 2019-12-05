Где в Туле отключат свет 6 декабря
Плановые работы пройдут с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Железнодорожная, 26, 34, 36, 40,
- ул. Токарева, 80,
- ул. Комсомольская, 171, 228, 230, 232, 165, 226-А,
- пер. Кирпичный, 23, 25, 34, 27,
- ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.),
- ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.),
- ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. К. Либкнехта, 42-54 (чётн.), 33-41 (нечётн.),
- ул. Мопра, 15, 17, 6-А, 8, 10, 12,
- ул. Тургеневская, 42, 46, 47-61 (нечётн.),
- ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 19, 21, 14-А,
- Пушкинский пр-д, 1, 2, 2-А,
- пр-т Ленина, 45,
- п. Ново-Овсянниково, 1-А,
- ул. Железнодорожная, 1-10,
- ул. Октябрьская, 1-10,
- 1-й пр-д, 1-8, 8-А,
- п. Восточный, 27, 27-А, 29-Б, 32-В, 32-57.
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