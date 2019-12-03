Где в Туле не будет электричества 4 декабря
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Б. Гончары, 21-122,
- ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 131-145 (нечётн.), 160, 34, 40, 42, 44, 46, 46-а, 151-а,
- пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.),
- ул. Октябрьская, 224-262 (чётн.),
- ул. Кирова, 172, 178-а,
- ул. Глинки, 6,
- ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.),
- ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. 3-я Криволученская, 33,
- ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. 5-я Криволученская, 2-12, 22-28 (чётн.),
- ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.),
- ул. Н. Островского, 62,
- ул. Н. Руднева, 52, 54-а, 54-б, 49, 50,
- ул. Станиславского, 12, 14, 20, 16, 18,
- Мясново: ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
- ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
- ул. Н. Краснослободская, 10-26 (чётн.), 10-а, 25, 27,
- п. Ново-Скуратово: ул. Глеба Успенского, 23,
- ул. Болотникова, 14-28,
- п. Ново-Октябрьский, 36, 37, 38,
- п. Октябрьский, 33, 46-а, 47-56, 61-66, 74-84, 94-102,
- ул. Чекалина, 2,
- ул. Щедрина, 2, 4.
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