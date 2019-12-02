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Где в Туле отключат электричество 3 декабря

Где в Туле отключат электричество 3 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Смидович, 7,
  • пр-т Ленина, 96/2-а, 96,
  • п. Бытовки: 1-й Бытовой пр-д, 5, 7,
  • 2-й Бытовой пр-д, 3-41, 10-а,
  • 3-й Бытовой пр-д, 8-16 (чётн.),
  • 4-й Бытовой пр-д, 5-33 (нечётн.), 8-20 (чётн.),
  • 5-й Бытовой пр-д, 12, 14, 16, 7, 11,
  • 6-й Бытовой пр-д, 1-10,
  • 7-й Бытовой пр-д, 17, 19, 33, 43, 53, 55,
  • ул. Жореса, 2-20 (чётн.), 321 (нечётн.),
  • ул. 2-я Хомутовка, 7-31 (нечётн.), 12-26 (чётн.),
  • ул. Томпа, 2-26 (чётн.), 3-35 (нечётн.),
  • ул. Ф. Энгельса, 16-32 (чётн.), 32-а, 32-б, 32-в, 32-г, 32-д, 75-79 (нечётн.),
  • ул. Пушкинская, 23-33 (нечётн.),
  • ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.),
  • ул. Комарская, 1-9,
  • 1-6 Комарские проезды,
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 5-11 (нечётн.), 8-36 (чётн.), 17, 23,
  • ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-А,
  • ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37,
  • ул. Н. Краснослободская, 1-А, 1-Б,
  • п. Восточный, 27, 27-А, 29-Б, 32-В, 32-57.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:53 +1
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