Пьяный водитель прятался от гаишников на подземной парковке в «Гостинке»

Фото instagram.com/tula.chp/

В социальных сетях распространяется информация о погоне сотрудников ДПС за пьяным водителем, которая закончилась в подземном паркинге ТЦ «Гостиный двор».

Очевидцы сообщили, что за рулем Kia Rio был пьяный водитель, с ним в машине находилась пассажирка, тоже нетрезвая.

Уходя от погони, водитель заехал на подземную парковку, снес шлагбаум, но все же был задержан.

«Но от наказания уйти не смог. Даже штаны при задержание намочил. Будет повторно лишён», — пишет tula.chp.

Авторы отмечают, что инспекторы ДПС вели себя корректно, а водитель, наоборот, был крайне невежлив.

По данным УМВД, всего за сутки в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД выявили 4 нетрезвых водителей, ранее лишенных прав за аналогичные деяния.