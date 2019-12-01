Пьяный водитель прятался от гаишников на подземной парковке в «Гостинке»
О происшествии сообщили очевидцы.
В социальных сетях распространяется информация о погоне сотрудников ДПС за пьяным водителем, которая закончилась в подземном паркинге ТЦ «Гостиный двор».
Очевидцы сообщили, что за рулем Kia Rio был пьяный водитель, с ним в машине находилась пассажирка, тоже нетрезвая.
Уходя от погони, водитель заехал на подземную парковку, снес шлагбаум, но все же был задержан.
«Но от наказания уйти не смог. Даже штаны при задержание намочил. Будет повторно лишён», — пишет tula.chp.
Авторы отмечают, что инспекторы ДПС вели себя корректно, а водитель, наоборот, был крайне невежлив.
По данным УМВД, всего за сутки в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД выявили 4 нетрезвых водителей, ранее лишенных прав за аналогичные деяния.
По всем указанным фактам составлены административные материалы, в результате рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.
Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.