По каким адресам в Туле отключат свет 2 декабря
Публикуем список.
Тульские городские электрические сети сообщают о плановых отключениях электроэнергии.
2 декабря с 9.00 до 16.00 свет отключат по следующим адресам:
- ул. М. Жукова, 14;
- ул. 1-я Криволученская, 6−12 (чётн.), 13−53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18−38 (чётн.), 27−45 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 22−28 (чётн.);
- 5-я Криволученская, 2−12 (чётн.); 3-я Криволученская, 33; 4-я Криволученская, 1−29 (нечётн.), 2−32 (чётн.); Горсовета, 123−157 (нечётн.), 106-б, 106−132 (чётн.); Н. Островского, 62;
- ул. Н. Островского, 1−23 (нечётн.), 12−22 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 12-а, 14-а, 18-а, 18-б, 18-в;
- ул. Л. Толстого, 38−68 (чётн.), 45−75 (нечётн.); ул. Будённого, 32−56 (чётн.), 19−43 (нечётн.); пер. Лагерный 3−27 (нечётн.), 4−26 (чётн.); ул. Тимирязева, 28−34 (чётн.), 31, 33; ул. Гоголевская, 6−16 (чётн.), 3−13 (нечётн.);
- ул. Будённого, 9−17 (нечётн.), 12−28 (чётн.); ул. Тимирязева, 36−64 (чётн.), 30−57 (нечётн.); ул. Гоголевская, 1, 2;
- ул. Пороховая, 20;
- ул. Луначарского, 134-а, 132−170 (чётн.); ул. Курковая, 9-б; ул. Ствольная, 32, 34, 36, 37−45 (нечётн.); ул. Пороховая, 4−50 (чётн.), 3−41 (нечётн.), 25-б, 25-в, 28-а, 18-а, 22-а, 22-б, 17-а, 15-а, 11-а, 6-а, 5-а, 18-а, 7-а, 9-а;
- ул. Ствольная, 1−35 (нечётн.), 4−30 (чётн.), 1-а, 21-а, 23-а, 13-а, 11-а, 5-а; ул. Набережная Дрейера, 48−50;
- п. Н-Скуратово: ул. Гл. Успенского, 23; ул. Болотникова, 14−28; п. Н-Октябрьский, 36, 37, 38.
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