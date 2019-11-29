Туляки передадут тверским поисковикам останки погибшего красноармейца

В региональном центре подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания состоится передача останков красноармейца, найденных в Тульской области.

Останки сержанта Михаила Петровича Галактионова, 1917 года рождения, поисковый отряд «Высота» нашел летом этого года недалеко от деревни Аннино на границе Тульской, Калужской и Орловской областей. Михаил Галактионов погиб в июле 1942 года в ходе боев под деревней Аннино Брянского фронта, был посмертно награждён медалью «За отвагу».

Поисковикам удалось установить имя бойца благодаря найденному при нем именному ножу.

Из краткого изложения личного боевого подвига Михаила Галактионова, датированного 18 июля 1942 года:

«Товарищ Галактионов героически сражался с немецкими оккупантами в районе населенного пункта д. Аннино с 5 по 7.07.42. Проявил стойкость, мужество и отвагу. Будучи дважды ранен, т. Галактионов продолжал оставаться на поле боя, сражался с врагом в течение 21 дней. Когда были выведены из строя командиры 3 и 4 взводов, т. Галактионов принял на себя командование обоими взводами и руководил боем. Огнем своих минометов уничтожил 18 автоматчиков, 5 пулеметных расчетов, 2 минометных расчета и более взвода вражеской пехоты. После боя с группой бойцов вынес всю материальную часть. Т. Галактионов погиб геройской смертью после трехдневных упорных боев. Тов. Галактионов достоин правительственной награды – медали «За отвагу».

Тульским поисковикам удалось найти племянника погибшего бойца – Виктора Петровича Галактионова. Он попросил передать останки своего дяди для перезахоронения на его родине – в Кимрском районе Тверской области. Останки будут переданы поисковому отряду проекта «Дорога домой». Их отвезут в Тверскую область и передадут родственникам героя.