Уроженец Ставрополья украл в Тульской области технику на 20 млн рублей

Уголовное дело было возбуждено ещё в 2016 году, следствие неоднократно приостанавливалось.

Прокурором Воловского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Ставропольского края, который обвинялся в тайном хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, в мае 2016 года злоумышленник, представляясь директором крупной фирмы и используя поддельный паспорт, похитил дорогостоящую строительную технику, принадлежащую троим потерпевшим. Преступник действовал вместе с соучастниками, сумма ущерба превысила 20 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено сразу после кражи, но следствие неоднократно приостанавливалось из-за невозможности установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Постановления о приостановлении отменялись прокурором района. После принятых мер уголовное дело было направлено в Богородицкий районный суд.

Злоумышленник признан виновным и приговорен к семи годам и восьми месяцам колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу. Расследование в отношении остальных участников преступной группы продолжается.