новости
новости
Регистрация
Уроженец Ставрополья украл в Тульской области технику на 20 млн рублей

Уроженец Ставрополья украл в Тульской области технику на 20 млн рублей

Уголовное дело было возбуждено ещё в 2016 году, следствие неоднократно приостанавливалось.

Прокурором Воловского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Ставропольского края, который обвинялся в тайном хищении чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, в мае 2016 года злоумышленник, представляясь директором крупной фирмы и используя поддельный паспорт, похитил дорогостоящую строительную технику, принадлежащую троим потерпевшим. Преступник действовал вместе с соучастниками, сумма ущерба превысила 20 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено сразу после кражи, но следствие неоднократно приостанавливалось из-за невозможности установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Постановления о приостановлении отменялись прокурором района. После принятых мер уголовное дело было направлено в Богородицкий районный суд.

Злоумышленник признан виновным и приговорен к семи годам и восьми месяцам колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу. Расследование в отношении остальных участников преступной группы продолжается.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:43 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениекража в особо крупном размереукрал строительную технику
Место
Тульская областьВоловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловой появится завод по производству никотина
В Узловой появится завод по производству никотина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.