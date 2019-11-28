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В Туле активно развивается добровольчество

В Туле активно развивается добровольчество

Каждый день мы просыпаемся с мыслями о том, что можем сделать мир лучше.

Пускай это не что-то масштабное, возможно, этого даже никто не заметит. Но для кого-то это – ощутимая помощь.

Туляки, присоединяйтесь к добровольческому движению! Сделаем наш регион лучше и добрее.

В рамках реализации проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», направленного на исполнение ряда задач из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на территории Тульской области проводится информационная и рекламная кампания, целью которой является популяризация добровольчества.

В 2017 году на территории Тульской области осуществляли деятельность 40 волонтерских объединений и более 3400 волонтеров.

2018 год Президентом России В. В. Путиным был объявлен Годом Добровольца. Год Добровольца в Тульской области прошел плодотворно. Проведено более 600 мероприятий в сфере волонтерства.

В 2018 году на территории Тульской области осуществляли деятельность 167 волонтерских объединений и более 6000 волонтеров.

В настоящее время в Тульском регионе на сайте добровольцыроссии.рф официально зарегистрировано 12 530 добровольцев, которые представляют все 19 муниципальных районов и 7 городских округов региона, осуществляют свою деятельность 414 волонтерских отрядов, сформированных в каждом муниципальном образовании. Присоединяйтесь и вы!

По вопросам, связанным с добровольческой деятельностью на территории региона, звоните по номеру 8 (4872) 77-32-65.

Ресурсный центр по развитию добровольчества (волонтерства) в Тульской области государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» находится по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, 134 (здание бывшего ДКЖ).

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