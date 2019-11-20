Экспертиза Myslo: Безопасны ли творог, масло и зелень в тульских супермаркетах
Портал Myslo совместно с Российским институтом потребительских испытаний провел исследование продуктов на фальсификат.
Наше исследование длилось больше месяца. Для начала мы изучили полки в супермаркетах, потому что именно там покупают товары большинство туляков. Решено было проверить три категории товаров, которые часто вызывают вопросы о качестве у покупателей: творог, сливочное масло и зелень.
Мы купили образцы в торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка», а затем проверили их в двух аккредитованных лабораториях: Тульской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ и Роспотребнадзора в Москве. Молочные продукты проверяли на натуральность, а зелень – на содержание нитратов.
Есть ли молоко в твороге?
Мы отправили на экспертизу четыре образца творога жирностью 9%. В нашу закупку попали два творога местного производителя: творог «Бежин луг» и «Тульский творог», которые делают на Тульском молочном комбинате. А также два образца, которые есть в большинстве продуктовых магазинов: творог «Домик в деревне» деревенский отборный (изготовитель АО «ВБД», Краснодарский край) и «Лебедянь молоко» (изготовитель ООО «Лебедяньмолоко», Липецкая область).
Исследования двух лабораторий показали: все четыре образца творога – настоящий молочный продукт, соответствующий требованиям нормативных документов по показателям безопасности и качества.
Творог «Домик в деревне», м.д.ж. 9%, 170 г Творог «Лебедянь молоко», м.д.ж. 9.0%, 180г (АО «ВБД», Краснодарский край). (ООО «Лебедяньмолоко», Липецкая обл.).
Творог «Тульский», м.д.ж. 9%, 180 г Творог «Бежин луг», м.д.ж. 9%, 300 г
(АО «Тульский молочный комбинат»). (АО «Тульский молочный комбинат»).
Из чего масло?
Все мы знаем, что настоящее сливочное масло готовится из сливок, и многие даже помнят, как взбивали его самостоятельно. А что на производстве? Всё так же взбивают натуральный продукт или добавляют химию? Мы попросили лабораторию ответить на этот вопрос и предоставили в лаборатории четыре образца:
- сливочное масло «Бежин луг» 72,5% (АО «Тульский молочный комбинат»),
- «Валуйские просторы» 82,5% (Валуйское ОАО «Молоко», Белгородская обл.),
Масло сливочное «Бежин луг», Масло сливочное «Валуйские просторы»,
м.д.ж. 72.5%, 180 г м.д.ж. 82.5%, 180 г
(АО «Тульский молочный комбинат»). (Валуйское ОАО «Молоко», Белгородская обл.).
- «Торговый дом «Сметанин» 82,5% (ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Московская область),
- «Экомилк» 82,5% (ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Московская область).
Масло сливочное «Торговый дом «Сметанин», Масло сливочное «Экомилк»,
м.д.ж. 82.5%, 180 г м.д.ж. 82.5%, 180 г
(ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Московская обл.).
Исследования показали, что все четыре образца – настоящий молочный продукт, соответствующий требованиям нормативных документов по показателям безопасности и качества. Бактерии группы кишечной палочки не обнаружены. Жировая фаза масла содержит только молочный жир коровьего молока. Это подтвердили два анализа: на стерины и жирнокислотный состав. Содержание жира и влаги в норме, заявленная жирность продукта точно соответствует фактической.
Можно ли есть зелень из супермаркетов?
Зелень всегда освежает блюдо. Хорошо, когда ее можно есть со своего огорода, но что делать с приходом осени? Не опасны ли петрушка, укроп и розмарин из пакетов?
Всего на полках магазинов мы нашли пять образцов укропа, петрушки и розмарина. Их мы отправили на анализ на содержание нитратов. Все образцы свежей зелени, которые мы купили в тульских магазинах, оказались родом из Московской области. Содержание нитратов сравнивалось с требованиями Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и составило вот столько процентов от допустимого уровня:
- 33% – укроп свежий, 100 г (изготовитель ООО «Зелень торг», Московская обл.);
- 30% – Global Village, петрушка свежая, 100 г (изготовитель ООО «Фреш Фуд», Московская обл.);
- 27% – «Лето», укроп свежий, 50 г (изготовитель ООО «МВВ», Московская обл.);
- 24% – «ЛоКарно», петрушка свежая, 100 г (изготовитель ООО «Локарно», Московская обл.).
Содержание нитратов в укропе и петрушке этих производителей не превышает норму (не более 2000 мг/кг).
А вот розмарин производства ООО «Зелень торг» превысил эту самую норму на 146%. Этот товар сверяли с нормой для листовых овощей ТР ТС, несмотря на отсутствие норматива по конкретно этому виду растения, специалисты сочли возможным приравнять его к подобным: салаты, шпинат, щавель, петрушка, сельдерей и т.д. Российский институт потребительских испытаний направил запрос производителю. Однако на основании полученных исследований каждый покупатель может сам сделать вывод о качестве.