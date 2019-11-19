В Тульской области закрылись две соцгостиницы для бомжей

Где теперь лицам без определенного места жительства найти приют?

В регионе закрылись две социальные гостиницы – в Туле на ул. Агеева и в Алексине на ул. Тульской. В министерстве труда и социальной защиты Тульской области пояснили, что алексинская соцгостиница была закрыта по причине того, что постояльцы в ней могли только ночевать, для дневного пребывания она не была предназначена. Тульская, по мнению ведомства, оказывала услуги низкого качества, и ее поэтому закрыли.

С начала ноября на смену им пришла новая социальная гостиница. Она открылась в Пролетарском округе на ул. Мартеновской, 10.

Новую соцгостиницу открыл индивидуальный предприниматель Сергей Родионович Иовва. Говорит, что давно мечтал создать такое заведение и рад, что ему это удалось. Он стал победителем аукциона, который провело министерство труда и социальной защиты Тульской области. Сумма контракта составила 51 648 300 рублей. Срок исполнения договора – до 31 декабря 2021 года.

В числе социальных услуг, которые должна оказывать гостиница в рамках госконтакта:

– бытовые;

– медицинские;

– психологические;

– педагогические (для профилактики отклонения в поведении), организацию досуга постояльцев;

– оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

– оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг;

– услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Проживать в гостинице могут лица, без определенного места жительства и занятий, в том числе лица, освобожденные из мест лишения свободы, признанные нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме в режиме семидневной рабочей недели при отсутствии медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию.

Принимать нуждающихся на соцобслуживание гостиница должна на основании их заявления (если есть свободные места). С каждым из них заключается договор на 31 день, но при наличии оснований он может быть впоследствии продлен.

Две бывших предыдущих гостиницы могли вместить всего 52 человека, новая же – 100 лиц без постоянного места жительства.

На сегодняшний день в социальной гостинице живут 56 человек, из них 21 перевезли из Алексина в связи с закрытием местной ночлежки.

Здание на ул. Мартеновской, где расположилась гостиница, было отремонтировано и оборудовано для нужд постояльцев. Тут есть медкабинет, палата для больных, комнаты отдыха, библиотека, столовая, спальни, душевые и санузлы, зал для проведения праздников.

Задачи у новой гостиницы остались прежними – помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, встать на ноги. В первую очередь, постояльцы в обязательном порядке проходят медицинский осмотр. После, исходя из результатов обследования, либо лечатся в медучреждении, либо начинают заниматься восстановлением документов, если какие-то были утеряны, и поиском работы.