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Фестиваль Fashion Style превратил Тулу в модную столицу России
Фото Алексея Пирязева.

Фестиваль Fashion Style превратил Тулу в модную столицу России

Всероссийский фестиваль моды и красоты прошел в нашем городе уже в седьмой раз.

На грандиозное шоу, которое впечатляет и размахом, и уровнем подготовки, приехали молодые дизайнеры из девяти городов России и двух городов Республики Беларусь.


Модель Александра Федосова. Коллекция «Сударыня-барыня» (Волгоградская область).


В 2019 году фестиваль Fashion Style впервые прошел в самом сердце города — в атриуме Тульского кремля, что добавило событию особого шарма. На подиум вышли модели агентства Linda в оригинальных, ярких и самобытных нарядах от молодых дизайнеров.


Модель Ангелина Баррок.
Коллекция «Мысли из чувств» (Москва).


Fashion Style — это настоящая стартап-площадка для молодых и очень талантливых дизайнеров, которые хотят заявить о себе на весь мир. Фестиваль действительно открывает новые имена широкой публике. На суд профессионального жюри свои коллекции представили дизайнеры из Тулы, Богородицка, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Смоленска, Волгограда, Костромы, Таганрога, белорусских Гродно и Полоцка, всего 21 дизайнер.
В судейскую коллегию вошли: пресс-секретарь Дома моды «Валентин Юдашкин», преподаватель института дополнительного образования РГУ им. Косыгина Ирина Носова, российский дизайнер, участник Недели моды в Москве, выпускник Лаборатории моды Вячеслава Зайцева Кристина Минниханова, главный редактор журнала «Бурда» Марианна Макарова, а также Алла Бурлина — президент Всероссийского фестиваля Fashion Style, региональный представитель международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», генеральный директор модельного агентства Linda.


Коллекция «Симфония лета» (Богородицк).


Дизайнеры из Тулы и Тульской области отлично проявили себя на фестивале. Были показаны сразу пять коллекций от наших мастеров. Это коллекция Оксаны Рубцовой Spring flowers («Весенние цветы»), коллекция Светланы Серегиной и Екатерины Яковлевой «Таежный хоровод», капсульная коллекция Екатерины Захаровой — бренд Liventini, весна-лето 2019, коллекция «На улицах нашего города» Веры Беляевой, а также коллекция «Симфония лета» творческого коллектива из Богородицка.

 


Коллекция Оксаны Рубцовой Spring flowers («Весенние цветы») вызвала одобрение жюри и овации зрителей. Теперь Оксана покажет ее на международной Неделе моды Estet Fashion Week.

Дизайнер одежды Оксана Рубцова шьет платья уже семь лет, стажировалась она у московского дизайнера Игоря Гуляева — специалиста по очень дорогим вечерним платьям.

 

Оксана Рубцова

В моей коллекции «Весенние цветы» — вечерние платья, легкие, воздушные, красивые. Создавая ее, я ориентировалась на молоденьких девочек, у которых скоро пора выпускных. Что меня вдохновило? Это ясно из названия — весна, цветы, молодость. Весенние цветы мои любимые — они самые нежные, самые душистые. Платья я шила из плотного формодержащего атласа, фатина, шифона. Сейчас очень модны ткани с глиттером — разноцветными блестками, которые переливаются. Их я тоже использовала.

 


Модель Татьяна Шестова. Коллекция «Симфония лета» (Богородицк).

Над яркой молодежной коллекцией «Симфония лета» работали сразу три дизайнера: Марина Шестова, Ирина Дьячкова и Надежда Телкова — сотрудники Богородицкого политехнического колледжа. Они постоянно участвуют в фестивале Fashion Style с 2014 года.

 

Марина Шестова

Мы создали летнюю коллекцию, которая обязательно понравится молодежи и на которую нас вдохновили море, солнце, пляж, тепло. Мы решили, что сочетание белого, синего и желтого цветов — то, что нужно! Ткани коллекции: сорочечная ткань, кружево, шелк, лаке (искусственный материал, который по виду напоминает лаковую кожу), шнуровки…


По итогам фестиваля приглашения на участие в международной Неделе моды Estet Fashion Week получили Оксана Рубцова и Елена Лямина из Рязани. Екатерину Захарову пригласили на показ Дома моды «Валентин Юдашкин», который пройдет 21 мая в отеле «Метрополь».

Коллекция «Леди спорт» Анастасии Олесиюк (г. Гродно):

Третье место на фестивале получила коллекция «Сохраняя традиции» Валерии Лапкуте из Смоленска.

Второе место у коллекции «Таежный хоровод» тульских дизайнеров Светланы Серегиной и Екатерины Яковлевой.

Первое место завоевала коллекция Breath of the east Карины Ганиной из Полоцка.

Ну, а Гран-при жюри присудило коллекции москвички Елены Гребениченко «Воин света. Перерождение».

 


На фестивале были выбраны не только лучшие дизайнеры, но и лучшая модель, которая получила титул «Мисс Fashion Style» и стала лицом фестиваля в течение всего года. Лучшей моделью стала Анастасия Шишиморова.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:23 +5
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